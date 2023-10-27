خسوف أخير للقمر في 2023.. اغتنم الفرصة وأكثر من الدعاء

خسوف جزئي للقمر غدًا السبت 28 اكتوبر2023، ويأتي توقيته مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، يُمكن رؤية الظاهرة في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوثه ومنها (قارة أوربا – قارة أسيا –قارة أستراليا – قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – شمال وشرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الشمالية – القارة القطبية الجنوبية).

أدعية لخسوف القمر

وفي ظاهرة خسوف جزئي للقمر غدًا السبت، سيغطي ظل الأرض 12.2 % تقريباً من سطح القمر، وفي هذا التوقيت يحب الجميع رؤية هذه الظاهرة الفلكية، ومن بينهم من يتقربون إلى الله بالدعاء.

دعاء خسوف القمر

- الحمد لله حمدًا دائمًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبدوكُلنا لَكَ عبد.

- الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانه ما أعظم شأنه اللهم صل على سيدنا مُحمد النبي الأمي الطاهر الذكي الذي قال فيه العظيم وإنك لعلى خُلق عظيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

- سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

- اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين يا قاضى الحاجات ويا مجيب الدعوات.

ــ سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلكٍ يسبحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.

ــ اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

ــ اللهم ارحمنا إذا برق البصر و خسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا ارحمُ الراحمين.

ــ يارب ارحمنا برحمتك نستغفرك ونتوب اليك.. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.. اللهم الطف بنا.. لا اله الا انت سبحانك انّا كنا من الظالمين.

ــ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ».

ــ اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.