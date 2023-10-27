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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد المشاركة في بطولة أفريقيا

الشباب والرياضة تستقبل بعثة المنتخب الوطني للتجديف

بوابة الوفد الإلكترونية

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني للتجديف بعد المشاركة في بطولة أفريقيا، التي أقيمت في تونس، والتي حقق فيها الفراعنة، العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، وحجز مقاعد في الأولمبياد والبارالمبية باريس 2024.


وجدد الدكتور أشرف صبحي في رسالته لاعبي منتخب التجديف، والذي نقلها مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.


وجاء المنتخب في الصدارة ببطولة أفريقيا، التي أقمت بتونس، حاصلًا على 19 ميدالية، منها 9 «ذهبية»، و7 «فضية»، و3 «برونزية».

 

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