طوفان الأقصى يعيد حليمة الكسواني صاحبة أغنية "شدوا بعضكم" إلى الأضواء

سيدة عجوز ذات وجه بشوش تجاوزت الثمانين من عمرها، وغطت التجاعيد ملامحها الجميلة إلا أن صوتها كان ملهمًا للشعب الفلسطيني، وعندما تغني ترتسم البسمة على الوجه الشعب المقاوم للاحتلال وكأنها تقول لهم هناك أمل لا تفقدوا، فهي السيدة حليمة الكسواني، صاحبة أغنية: "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، والتي انتشر مقطع فيديو لها وهي تغني الأغنية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم واجتاح السوشيال ميديا.

حليمة الكسواني

"شدوا بعضكم" تعيد الأنظار إلى حليمة الكسواني:

منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة عجوز ترتدي الثوب الفلسطيني، وهي تغني لفلسطين أغنيته المعروفة من تراث فلسطين القديم والتي تعرف بـ"شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، وانشغلت محركات البحث المختلفة من قبل المواطنين في العالم للبحث عن صاحبة الأغنية والتي تدعي "حليمة الكسواني"، تبلغ من العمر 85 عامًا أي أكبر من عمر الكيان الصهيوني.

https://www.youtube.com/watch?v=7AhY3cr1HMI

من هي حليمة الكسواني؟

حليمة الكسواني سيدة فلسطينية لقبت بـ "أم العبد" وتعد رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، واستطاعت الحفاظ على هويتها الفلسطينية والعربية وما زالت ترتدي الثوب الفلسطيني حتى اليوم، وحتي الآن تواجه الاحتلال بصمودها وشموخها بصوتها العذب وهي تشدو بأغاني فلسطين التراثية.

اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام، ولدت عام 1938م وتبلغ من العمر 85 عامًا، عاصرت نكبة فلسطين عام 1948، وهي من العائلات المهجرة من بلدة "بيت إكسا" شمال غربي القدس المحتلة، وفي عام 1961 هاجرت إلى الأردن مع عائلتها تحديدًا في منطقة الأغوار، وكانت في عمر الـ 10 سنوات.

حليمة الكسواني

عدما تزوجت السيدة حليمة الكسواني، انتقلت مع زوجها للعيش في مخيم الزرقاء بالأردن، إذْ عملت هناك لمدة 25 عامًا في توزيع المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لأهالي المخيم.

أنجبت ولدين، أحدهما يعمل مدرسًا جامعيًا يحمل درجة الدكتوراه، والآخر يحمل الماجستير في الفيزياء، ويعمل مدرسًا بمدارس وكالة الأونروا.

حليمة الكسواني

كلمات أغنية شدوا بعضكم:

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم

ما ودعتكم، رحلت فلسطين، ما ودعتكم

ما بنسى أرضي في قلبي والله ما بنسى أرضي

عورق صيني لكتب بالحبر بكتب بدمي حبك يا بلادي

يا فلسطيني عاللي جرالك يا فلسطيني

لا لا تنهمي راسك بالعالي

إيدينا وحدة يا ستي والله إيدينا وحدة