مستشار ميركل يُواجه حملة انتقادات حادة على خُطى جوتيريش (تفاصيل)

بعد انتقاد "إسرائيل" تصريحات، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إثر قوله إن "هجمات حماس لم تأت من فراغ" في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر، جاء دور رئيس مؤتمر ميونخ للأمن "كريستوف هيوسجن".

فقد صرح هيوسجن، الذي شغل منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لمدة 12 عامًا، لقناة ZDF العامة الألمانية، أن "غوتيريش رجل متزن للغاية"، مُضيفًا: "لقد كان على حق في إدانة عمل حماس مع الإشارة أيضًا إلى أنه لم يحدث من فراغ"، حسبما أفادت صحيفة "Politico"، الأمريكية.

أظهر "وجهه الحقيقي"

فيما أثارت هذه التصريحات إدانات من بعض الشخصيات البارزة في كل من ألمانيا وإسرائيل.

واعتبر أرمين لاشيت، الزعيم السابق لحزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، أن التعليقات "غير مقبولة".

من جانبه، قال فولكر بيك، وهو شخصية بارزة سابقة في حزب الخضر الألماني الذي يقود الآن الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وهي مجموعة تعزز التضامن مع إسرائيل، إن هيوسغن أثبت أنه "عدو لدود لإسرائيل".

بدوره وصف رون بروسور، سفير إسرائيل لدى ألمانيا، ما اعتبره "فشل هيوسغن في إظهار التضامن غير المشروط مع ضحايا هجوم حماس بأنه صادم"، مردفاً أن الدبلوماسي أظهر "وجهه الحقيقي".

وأضاف لقناة فيلت التلفزيونية الألمانية: "من وجهة نظري، هناك علامة استفهام كبيرة حول مدى ملاءمة هيوسغن لمواصلة قيادة مؤتمر ميونخ للأمن".

اعتذار

غير أن البعض دافع عن هيوسغن، حيث أشاد به يورغن هارت، النائب عن حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، قائلاً لصحيفة "دي فيلت" إن "قليلين آخرين فعلوا نفس الشيء من أجل السلام والعدالة في العالم".

كما أردف أن هيوسغن "يتحدث بحرية عن القضايا السياسية العالمية".

في حين رد هيوسغن على الانتقادات الأربعاء أنه "يأسف" لأي إساءة قد تكون سببتها مقابلته، مشيراً إلى أن بعض تعليقاته قد تم إخراجها من سياقها.

كذلك قال لـRND، وهي مجموعة صحفية ألمانية: "إذا جرحت مشاعر الضحايا وعائلاتهم فأنا آسف للغاية"، مضيفاً أن لديه "الكثير من الأصدقاء الجيدين في إسرائيل".

مكانة مرموقة

وهيوسغن يتمتع بمكانة مرموقة في ألمانيا كرئيس لمؤتمر ميونيخ للأمن (MSC). وغالباً ما يكون الشخص الذي تلجأ إليه وسائل الإعلام الألمانية عندما تحتاج إلى شخص ما لتحليل الشؤون الخارجية.

يُذكر أن غوتيريش كان ندد خلال كلمته أمام مجلس الأمن قبل أيام بـ"انتهاكات القانون الدولي" في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري.

لكن ما أغضب إسرائيل على وجه الخصوص هو قوله إن "الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عاماً للاحتلال الخانق"، مشدداً على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".

الأمين العام للأمم المتحدة يُعارض اتهام إسرائيل له بتبرير أفعال حماس

عارض الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، الاتهامات المُتعلقة بسوء فهم تصريحه الأخير بأن التصعيد الجاري في قطاع غزة لم يأت من فراغ، حسبما أفادت وكالة "تاس"الروسية، مساء الأربعاء.

ونقلت "تاس" عن جوتيريش قوله: “لقد صدمت من التفسير الخاطئ لبعض تصريحاتي التي قلتها بالأمس في مجلس الأمن، وهناك مزاعم بأنني بررت أعمال حماس الإرهابية في إسرائيل، الأمر ليس كذلك".

وفي وقت سابق، دعا مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنطونيو جوتيريش للاستقالة.

وبحسب إردان، "من يظهر تفهما لحملة القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء" لا يمكنه قيادة الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت إن الدعوات التي تطالب باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غير مناسبة في الوقت الحالي.

وكان جوتيريش قد طالب خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن مؤخرا بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، واعتبر أن العنف الذي يشهده قطاع غزة لم يأت من فراغ.