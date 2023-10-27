أغانى الأطفال.. اختفت فى ظروف غامضة

«ماما زمانْهَا جايّة»

استعرضنا اختفاء نوعية من الأغنيات الراقية التى ضاعت وسط الزحام، وسط انتشار نوعية من الأغانى الركيكة فى عصر الغناء الجميل، كان هناك أغنيات خاصة للطفل تساهم فى رقى إحساسه ورقى مشاعره بل تساهم فى تربية الطفل.

نستعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأغنيات التى عبرت عن الطفولة وأيضا مشاعر الأم تجاه طفلها، الموسيقار الراحل محمد فوزى التى مرت منذ أيام الذكرى الـ57 لرحيله غنى أروع الأغنيات للطفل، مازالت باقية حتى الآن منها الأغنية الأشهر «ماما زمانها جاية.. جاية بعد شوية.. جايبة لعب وحاجات.. جاية معاها شنطة.. فيها وزة وبطة»، و«ذهب الليل، طلع الفجر والعصفور صوصو».

الفنانة العظيمة الراحلة شادية التى غنت للطفل أروع الأغنيات: «لموا الكراريس» التى غنتها عندما حدثت كارثة «بحر البقر»، «يا نور عنيّا، سيد الحبايب، يا ختى عليه، برجالاتك، كل الحق معاك فى اللفة خلى شوية يا واد لاخواتك».

الفنانة الراحلة وردة غنت للطفل مجموعة رائعة من الأغنيات منها: «بوسة ع الخد، سلامتك، تعيش وتفتكرنى، أنا عندى بغبغان»، ولا ننسى المطربة الكبيرة عفاف راضى التى غنت للطفل، ومن أشهر أغانيها «سوسة، هم إنم».

وغنت المطربة صباح للطفل «حبيبة أمها، أمورتى الحلوة، أكلك منين يا بطة»، أما المطربة الراحلة مها صبرى فغنت للطفل «كتاكيتو»، وتخصصت الفنانة صفاء أبوالسعود فى أغنيات الطفل والاستعراضات الغنائية ومسلسلات كاملة عن الطفل منها «زهور من نور».

حتى الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولى غنى للطفل «الشاطر عمرو»، ومع هدى سلطان غنى «توت توت قصر صغنتوت»، وأغنية الحفيد من فيلم «الحفيد» ما أروعها.

وهناك أغنية منسية للمطربة أميرة سالم بعنوان «تعالى يا ماما تعالى».

تلك مجرد أمثلة لمجموعة من الأغنيات الراقية عن الطفل والطفولة للأسف اختفت هذه النوعية تمامًا ويبدو أنها لم ولن تعود.