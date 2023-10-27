"الشباب المصري" يصدر تقريره حول جرائم الحرب وانتهاك الاحتلال للقانون الدولي الإنساني

بالتزامن مع مطالبة الدولة المصرية، أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل بشأن الأوضاع في غزة وكلمة مندوب مصر بالامم المتحدة، منذ دقائق والتي نصت على "العدوان يقصف غزة بوحشية وينتهك كافة القوانين الدولية والقيم الإنسانية، وتكرار الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والدعوة لوقف استهداف المدنيين في غزة".

بيان عاجل من مجلس الشباب المصري

في هذا الإطار اصدر، مجلس الشباب المصري تقريره حول "جرائم الحرب وانتهاك سلطات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني وماتقوم به ممارسات بحق المدنيين في غزة "، وذلك من منطلق دور مجلس الشباب المصري كأحد أهم المنظمات الحقوقية الفاعلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضويته بالعديد من الشبكات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونشر قيم ومفاهيم السلام والتسامح حول العالم.

ويأتي ذلك بالإضافة لكون المجلس أحد المنظمات الشريكة في عملية الإغاثة الإنسانية منذ اللحظة الأولى تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموية، وتم إعداد التقرير بحيادية شديدة استناداً إلى التنسيق مع منظمات الإغاثة والهيئات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني *( غير المسيسة )* العاملة داخل القطاع.