إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية|أسماء

تعرض 3 أشخاص للإصابة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكل - توك توك) في الطريق الدولي بين قرية عليم التابعة لنطاق ودائرة مركز أبو حماد وبندر مدينة أبو حماد، في دائرة ونطاق مركز شرطة أبو حماد في محافظة الشرقية.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالشرقية|أسماء

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: محمد م م، 22 سنة، وعبدالحميد م م، 26 سنة، وأدهم س ف، 34 سنة، مقيمين في بهنباي مركز الزقازيق، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة في الجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك في الطريق الدولي بين قرية عليم مركز أبو حماد ومركز أبو حماد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق الزقازيق

كما تعرض 6 أشخاص للإصابة بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة من الجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق، بناحية مدخل قرية صبيح التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول كل من: عبدالرحمن م م، 49 سنة، وعبدالمنعم م م، 63 سنة، وصدقي ال م، 55 سنة، وفتحي ع ك، 69 سنة، وثروت إ م، 65 سنة، وأحمد م ع، 49 سنة، مقيمين جميعا بمركز كفر صقر، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها في طريق ههيا - الزقازيق، بناحية مدخل قرية صبيح في نطاق مركز ههيا، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.