امرت نيابة الجيزة بحبس 3 لصوص طعنوا نجارا أثناء سطو مسلح عليه، لسرقة دراجته النارية بدائرة مركز شرطة أوسيم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





حبس 3 لصوص طعنوا نجارا لسرقة دراجته النارية بأوسيم

وكانت البداية بتلقي الاجهزة الامنية بمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (نجار- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وتبين أن المصاب حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاد الوقود قام (عاطلين وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدي عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالى).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "فرد محلى وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـى الواقعة - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة".

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في إرتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم)، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

جثة داخل جوال بمزلقان ناهيا في بولاق الدكرورتثير الذعر |فما القصه

كما تتابع الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة ، العثور على جثة أحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة داخل جوال بمزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ويجري رجال الأمن البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت البداية تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة الامنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة؛ يفيد بالعثور على جثمان داخل جوال ملقى بمزلقان ناهيا بدائرة القسم

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان شاب يرتدي كامل ملابسه ملفوفا داخل جوال، ويجري رجال المباحث عمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التحقيقات.