حبس المتهمين بطعن مواطن لسرقته بالطريق العام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة طعن مواطن بالطريق العام لسرقته في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل لصوص لمواطن أثناء منعه من سرقته بالإكراه في الجيزة باستخدام دراجة نارية.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث والانتهاء من تقرير الطب الشرعي لبيان تفاصيل الإصابة بالمجني عليه.

وكان مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (نجار- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبالفحص تبين أن المصاب حال توقفه بدائرة المركز وبحوزته دراجته النارية بسبب نفاذ الوقود قام (عاطلين وسائق مركبة توك توك "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) يستقلون مركبة "توك توك"، وبحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالتعدي عليه وإحداث إصابته والاستيلاء منه على (دراجته النارية- مبلغ مالى).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فـى الواقعة - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة").

اعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستخدمة في إرتكاب الواقعة كما أرشدوا عن الدراجة النارية الـمُبلغ بسرقتها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة القسم)، تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق قررت النيابة العامة حبس متهم استغلال مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط ( عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه باستغلال مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها، وبحوزته (71 قطعة سلاح أبيض –أدوات تصنيع).

واعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد الإتجار.

القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الجيزة.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بسرقة مولد كهرباء خاص ببرج شبكة محمول في الشيخ زايد.