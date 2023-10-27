لاتوجد بلاغات أو إطلاق أعيرة نارية.. تفاصيل واقعة حفل فيلا المنصورية

انتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب مدرسة "أنترناشيونال" يصرخون بشدة بعد تعرضهم لاعتداءات وسرقات.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما قررت مدرسة "إنترناشيونال" تنظيم حفلة تخرج لطلابها مع شركة كبيرة، في مكان مخصص للحفلات على طريق المنصورية.

وبحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعرض المشاركون في الحفل لاعتداءات من قبل مجهولين اقتحموا الحفل عليهم.



وذكرت مصادر أمنية أن التحريات الأولية، في واقعة تلك الواقعة، أكدت أن الحفلة لم يُخطر بها أمنيًا، وتم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة الهرج والمرج في نهاية الحفلة.

وأضافت التحريات أن هناك عدة فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تخص حفلة المنصورية، وتم الترويج لها أنها من أحداث الحفل.

وأكدت التحريات أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إطلاق لأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية، ولا توجد أي بلاغات لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لتحديد هوية المتهمين في الواقعة لضبطهم، وكذلك الأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة.