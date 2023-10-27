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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. إسرائيل تبدأ هجومًا بريًا شاملًا على قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أفادت تقارير إسرائيلية ببدء الهجوم البري الشامل على قطاع غزة، حسبما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأدانت مصر استهداف المدنيين في غزة، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم.

وقال ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة يستهدف المدنيين الأبرياء، وينتهك كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية".

وأضاف أن "مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
 

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