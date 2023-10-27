وكيل الشباب يدعم فريق كرة السلة سيدات بنادي سوهاج الرياضي

التقي محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، يرافقه أحمد عبدالعزيز معاون مدير المديرية للشباب لاعبات فريق كرة السلة سيدات بنادي سوهاج الرياضي قبل الجولة الثانية ببطولة دوري الدرجة الأولي لكرة السلة للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها وتحفيزهم لمواصلة التركيز والمنافسة بقوة في المباريات القادمة.

كما أبلغ وكيل المديرية للرياضة تهنئة الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج لفوز الفريق على فريق مسيحية أسيوط في الجولة الأولى وطالبهم بالفوز في مباراة مركز شباب الأقصر بالجولة الثانية.

وقدم لاعبات الفريق والجهاز الفني الشكر والتقدير إلي وكيل وزارة الشباب والرياضة على الدعم الدائم والمساندة لجميع اللاعبات وإيمانه الكامل بقدرتهن علي التمثيل المشرف لسوهاج وتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية.



وأشاد محمد زكريا وأحمد عبدالعزيز بالمستوي الفني والبدني للاعبات كرة السلة وتقديم كل الدعم لهن استعداداً لمختلف المنافسات التي يشاركن بها مؤكدا في ذات الوقت حرص المديرية علي رعاية ودعم جميع اللاعبين واللاعبات بمختلف الألعاب.



ووجه محمد زكريا بضرورة توفير كل سبل الدعم للفريق بحضور المدير التنفيذي للنادي لمواصلة الانتصارات.