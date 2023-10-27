شبورة ورياح وأمطار.. ظواهر جوية تضرب مصر غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المتوقعة، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون حارًّا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهناك عدد من الظواهر الجوية من أمطار و شبورة في الصباح الباكر ونشاط الرياح المتوقع حدوثها غدًا السبت.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا شبورة في الصباح الباكر ونشاط الرياح:

نرصد لكم عدد الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت:

شبورة مائية صباحًا: تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي من الممكن أن تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أمطار متوسطة:

من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (60%)، وتكون على مناطق من جنوب الصعيد وخليج السويس وتمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح:

من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح غدًا السبت، ويكون مصاحب للسحب الرعدية، والتي قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

الأرصاد الجوية تكشف الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت ..شبورة ورياح وامطار

كتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: “انخفاض للرؤية الأفقية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل وحتي الصباح الباكر علي القاهرة والوجة البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، لذا على قائدي المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، والفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصي جنوب الصعيد على فترات متقطعة”.



نوهت بأن هناك أجواءً مائلةً للحرارة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.