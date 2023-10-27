نادي الشعب بقوص ينظم احتفالًا بانتصارات أكتوبر

نظم نادى الشعب بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم، احتفالا بانتصار أكتوبر والذكرى الخمسين للانتصار العظيم، وذلك لتكريم أبطال أكتوبر من أبناء قوص وقراها.

بدأ الاحتفال بتلاوة للقرآن الكريم لفضيلة الشيخ أحمد بسطاوى الحجيرى موجه التاريخ للمرحلة الثانوية بإدارة قوص التعليمية، تلتها كلمة ترحيب بالحضور وأسرهم ثم تقرير عن أنشطة النادى.

كما ألقى المؤرخ أحمد الجارد الزقيم كبير معلمى اللغة الفرنسية بمدرسة قفط الثانوية المشتركة، وأحد أبناء الشيخية محاضرة عن حرب أكتوبر وشهداء أكتوبر بقوص وقراها، ثم ألقى الشاعر بهاء الخولى "أحد أبطال أكتوبر" قصيدة عن حرب أكتوبر ثم ألقى الأستاذ أحمد بسطاوى الحجيرى محاضرة عن انتصار أكتوبر.

وقام الشيخ عبدالرحيم يونس عثمان تميرك والشاعر بهاء الخولى والمهندس فريد القاضى، وأحمد الجارد وأحمد بسطاوى بتكريم أبطال أكتوبر وتقديم درع البطولة لهم والأبطال المكرمون:

1- البطل محمد بدرى حسن العويضي

2- البطل كمال عبد اللطيف حميد

3-البطل صلاح محمد محمد على محفوظ

4- البطل سعيد على موسي

5- البطل عبد النور يوسف منقريوس

وفى نهاية الحفل تقدم المحاسب شريف زكريا نيابة عن مجلس إدارة نادى الشعب بتقديم الشكر للحضور وتم التقاط الصور التذكارية مع أسر أبطال أكتوبر.