أظهري سحر ملامحك على خطى نجمات الفن.. خبيرة تجميل تضع الخطوط العريضة

تعد طريقة وضع المكياج واستخدام مستحضرات التجميل السبيل الأول في إظهار جمال الملامح وهذا ما يدفع الفتيات والسيدات لمواكبة أحدث صيحات عالم التجميل على خطى المشاهير ونجمات الفن لكي يظهرن بملامح طبيعية جذابة خاطفة للأنظار.



إذا كنتٍ ترغبين في الحصول على إطلالة مشرقة تميز ملامحك وتظهر جمالك دون تكلف على خطى نجمات الفن أستوحي ما يناسب ملامحك دون الميل تكلف؛ لتظهر في أبهى الصورة في مناسباتك المختلفة.



فتحت خبيرة التجميل ميرنا مجدي قلبها لتكشف عن تفاصيل دقيقة عن كيفية وضع المكياج على خطى نجمات الفن في تصريحات خاصة بـ بوابة الوفد.

ميرنا مجدى ملامح هدى الإتربي مصرية عالمية

وأكدت ميرنا مجدي أن الملامح لها دراسة خاصة لإنها المتحكم الأول والأخير في كيفية وضع المكياج بأسلوب عصري وجذاب وساحر في نفس الوقت.



وجاءت الفنانة هدى الإتربي في مقدمة نجمات الفن اللاتي يمكن ان نقتدى بهن في كيفية وضع المكياج بأسلوب عصري متناغم مع خطوط الموضة العالمية لعام 2024، وأوضحت ميرنا أن الفنانة تملك ملامح مصرية عالمية، عينيها مرسومتان بسحر مصري وعظم وجهها يشبه الملكات الفراعنة وباقي ملامحها حجمها متناسق مع بعضه البعض، لذا اعتمد على الكونتور لتبرز عظم ملامحها بشكل ظاهر مع ألوان النود وكيفية رسم الشفايف حتى أظهر ملامحها بأسلوب ساحر جذاب.

أسماء أبو اليزيد



وأضافت أن أسماء أبو اليزيد تتميز بلون بشرتها السمراء مع عظم وجهها البارز وألوان النود والطوبي أكثر ما يتناسب مع درجة بشرتها خاصة وانها تفضل أن تكن على طبيعتها دون الميل التغيير الغير مبرر.

وتابعت أن أسماء تملك ذوق مميز ينجذب للبساطة والنعومة تحب ان تظهر كما هي.



مسرحية تقدر



وقالت ان تفاصيل التعاون مع أسماء أبو اليزيد خلال موسم مسرحية "تقدر "مختلفة، فهي دائما تحب ان تظهر ملامحها بشكل طبيعي مثلما ولدت لذا اعتمدت على ألوان النود والترابية لتتناغم مع لون بشرتها مع رسمة عينيها بالكحل والماسكرا السوداء والرموش المسحوبة من الآخر، كما انها تفضل وضع أحمر الشفاه اللامع.

ميرنا مجدي لـ الوفد: ملامح هاجر الشرنوبي جوكر عالم التجميل

أوضحت انها تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة هاجر الشرنوبي، فهي ملازمها في مختلف الأوقات، وهي من تضع لها اللمسات الجمليه لجميع المهرجانات والمقابلات التلفزيوينة فضلًا عن تجيهزات عقد قرانها، فهي لا تهتم بمواكبة خطوط التجميل السائدة كل عام، بل تعشق الخروج عن المألوف وتنجذب لكل ما هو مختلف في عالم التجميل.



واردفت ان مايميز ملامح هاجر الشرنوبي انها يتناسب معها مختلف اللوكات الجملية المختلفه سواء كانت هادئة مثل ألوان النود أو المكياج الباربي لوك.

واشارت أن أكثر ما يميز ملامح هاجر الشرنوبي رسمة عينيها الساحرتان مع صغر حجم انفها وشفايفها الممتلئ لذا يتناسب معها كافة خطوط التجميل بداية من الناعم الي الصارخ المتوهج، فهي لا تفضل الخضوع لعمليات التجميل مطلقًا.

وأكملت أن ملامح هاجر الشرنوبي يمكن ان تعيد كلاسيكية الماضي في عالم التجميل وهذا ما حدث في جلسة تصوير الخاصة بلوك الفنانة الراحلة سعاد حسني المميز بالآي لاينر العريض ورسمة العيون المختلفة مع أحمر الشفاه الصارخ.

ملامح مي سليم تعشق المكياج

قالت ان مي سليم تملك ملامح صغيرة متناسقة ورسمة عينيها أكثر ما يميزها فضلًا عن لون بشرتها الساحر للمكياج.



تتميز بروح مبهجة عاشقة للحياة تحب التغيير والتنوع وملامحها الجذابة منحتها الثقة في تغيير اللوك التجميلي بين حين لآخر دون تردد، لذا وضعت لها أكثر من لوك مختلف بين الهادئ والصارخ مع رسمة عينيها بشكل لافت ولون أحمر الشفاه المناسب لطبيعة كل لوك.

ولاء الشريف تهرب من المكياج وتحب إظهار ملامحها على طبيعتها



وقالت ان الفنانة ولاء الشريف ما يميز ملامحها انها رقيقة هادئة، لذا تفضل أن تظهر ملامحها على طبيعتها دون التكلف في وضع المكياج وألوان النود والخوخي أكثر ما يتناسب مع لون بشرتها الخمرية ودائما ما تفضل وضع أحمر الشفاه المط.



