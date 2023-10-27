بـ 20 مليون جنيه .. محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد الصديق بنويبع

افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مجمع مسجد الصديق الإسلامي بمدينة نويبع، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وجرى نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة والتي تدور حول "سيناء المباركة المكان والمكانة، أرض الخير والنماء والتضحية والفداء".

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى افتتاح 3 مساجد بجنوب سيناء اليوم، إحداهما مسجد الصديق الذي أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، مساحة الصحن 1500 متر مربع، وتحيط به مساحة من الزراعات وأعمال اللاندسكيب، ويضم 4 مآذن، وقبة كبيرة يحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة، ويضم مصلى للسيدات، وسكن للإمام، وكمتبة إسلامية، بتكلفة 20 مليون جنيه، مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن التصميم المعماري لمسجد الصديق يمزج بين الحاضر والماضي، مما جعله تحفة معمارية إسلامية على أرض مدينة نويبع.

وأوضح المحافظ، أن المسجد الثاني هو مسجد البحراوي بنويبع أيضا، جرى عمل إحلال وتجديد له بتكلفة 5 مليون جنيه، تمويل وزارة الأوقاف، وهو على مساحة 2000 متر، المخصص للصلاة 650 متر.

وتابع : كما جرى افتتاح أعمال تطوير مسجد سرابيط الخادم بمدينة أبوزيمة، وهو على مساحة 1000متر، المخصص للصلاة 450 متر، بتكلفة 3 مليون جنيه، تمويل وزارة الأوقاف

حضر الافتتاح القيادات التنفيذية للمحافظة، والشيخ السيد يوسف غيط مدير عام الاوقاف بجنوب سيناء، وائمة ومشايخ الاوقاف، واعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة، وجميع غفير من اهالي مدينة نويبع

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