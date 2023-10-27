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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (18عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام  - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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