سقوط تاجر مخدرات بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (18عبوة بلاستيكية بداخلها كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.