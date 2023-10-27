حملات تفتيشية بمراكز أسيوط والبداري لمراجعة الإعلانات غير المرخصة

استمرار الحملات التفتيشية بمراكز ومدن وأحياء محافظة أسيوط لمراجعة الإعلانات كافة بالشوارع والميادين وأعلى العقارات السكنية والمحال التجارية وأعمدة الإنارة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية وغير المطابقة لشروط ومقاييس لائحة الإعلانات وذلك في إطار خطة المحافظة لتفعيل منظومة تحصيل إيرادات الدولة وعدم استغلال المساحات الاعلانية دون وجه حق حفاظًا على المال العام فضلا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن والأحياء.



وقد تشكيل لجان مشتركة بكافة المراكز والمدن والأحياء للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.



وفي هذا السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز أسيوط والبداري وحي غرب أسيوط حملات تفتيشية لمراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط تحت إشراف حسني درويش رئيس المركز حملة بقرية ريفا بمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس المركز ومصطفى اسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا وهاجر يوسف مدير الاعلانات بالمركز وتمت إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بحملة لمراجعة إعلانات الشوارع بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الاعلانات والاشغالات وتم إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين والأعمدة.

بينما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب بقيادة عيون إبراهيم رئيس الحي حملة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بمشاركة كرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوي نائبا رئيس الحي وعبدالرحمن القرن استهدفت شوارع مدينه الاربعين وأمام مستشفى الإيمان ومنطقه السادات وأمام مستشفى الحميات وإمتداد شارع يسرى راغب ونتج عن الحملة إزالة أكثر من ٧٠ إعلانًا مخالفًا وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.