كشف ملابسات إزهاق روح أحد الأشخاص بالغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبال (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) "مصاب بعيار نارى" وتوفـى عقب ذلك.

بالفحص تبين قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب وقيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من (بندقية آلية) فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على نجلة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بدائرة مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ ولدى إستشعارهم بالقوات قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالساق "وتم نقله لإحدى المستشفيات" وضبط المتهم الآخر ، وكذا ضبط (3 أشخاص آخرين كانوا برفقة المتهمان" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المحلة") ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش ، طبنجة - 2 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 أسلحة بيضاء "مطواة") ، وبمواجهة المتهمان المٌشار إليهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب وأضافوا بحيازتهم وباقى المتهمين للمضبوطات لحماية أنشطتهم الإجرامية فـى أعمال البلطجة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.