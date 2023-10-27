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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كاظم الساهر ضيف "موسيقى وأدب" في الشارقة الدولي للكتاب

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحل النجم كاظم الساهر ضيف برنامج "موسيقى وأدب" ضمن فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب،وذلك يوم الجمعة 3نوفمبر المقبل،الساعة الساعة 8:00 مساءً في قاعة الاحتفالات، ويتحدث كاظم عن تاريخ رحلته مع اللغة العربية الفصحى، والتي تجسدت في عدد من أكثر الأغاني نجاحاً في ذاكرة الأجيال.

كما يتحدث كاظم الساهر حول رحلته مع كبار الشعراء العرب، بينهم نزار قباني وكريم العراقي، والتي أسهمت في إثراء ألبوماته الغنائية بأيقونات القصائد العربية الفصحى، وتسلِّط الجلسة الضوء على إنجازاته الاستثنائية في عالم الفن، والعلاقة العميقة بين الموسيقى والأدب.

لغة الفن والإبداع والموسيقى

وحول استضافة كاظم الساهر في فعاليات المعرض، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: نجحت المسيرة الفنية لعدد من نجوم الفن، بينهم كاظم الساهر، في إثبات مقدرة اللغة العربية على أن تكون لغة للفن والإبداع. فاللغة التي تغنى بها الشعراء تختزن جماليات لغوية وشعرية تجعلها من أكثر اللغات ملاءمة للأداء الموسيقي. وتأتي استضافة برنامج "موسيقى وأدب"، في إطار سعي المعرض لإظهار نجوم الموسيقى العربية الذين استثمروا جماليات اللغة خلال مسيرتهم، ما جذب جمهوراً واسعاً من مختلف الأعمار والثقافات إلى اللغة العربية. ونجاح الساهر في تحقيق شهرة دولية شاهدة على قوة اللغة العربية في تجاوز الحدود، والتأثير في المستمعين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف برنامج "موسيقى وأدب"، الذي يستضيف نخبة من أبرز الموسيقيين والفنانين والأدباء من مختلف دول العالم، من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، إلى التأكيد على دور فن والموسيقى الراقية في إثراء المشهد الثقافي العالمي، وتعزيز دور الفنانين الذين أثروا عالم الموسيقى الهادفة بأعمالهم الرائدة التي تؤكد حضور الكلمة الجميلة في قلوب المستمعين.

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