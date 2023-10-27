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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أُصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شهدتها مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

 

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 قالت مصادر أمنية فلسطينية: "إن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة"، مُشيرة إلى أن أحد المُصابين حالته خطيرة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الذي كان يقمع مسيرة خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والمستمر لليوم الـ 21 على التوالي. 

 أضافت المصادر أن 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، خلال مواجهات في مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، ما استدعى نقلهم إلى مُستشفى "بيت جالا" الحكومي. 

كما اندلعت مواجهات في مُحافظة "رام الله" بوسط الضفة الغربية، مع قوات الاحتلال التي قمعت مسيرة خرجت للتنديد بالعدوان على غزة، وأصيب فيها طفل (14 عامًا) بالرصاص الحي، ما استدعى نقله للمستشفى. 

 أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري المُقام عند المدخل الشمالي لرام الله، في الاتجاهين، مانعة السيارات من المرور عبر هذا المدخل الذي يعتبر المدخل الرئيسي للخروج والدخول من رام الله، كما تم غلق مدخل بلدة "بيرزيت" شمال رام الله في الاتجاهين. 

 في مُحافظة "نابلس" شمالًا، أصيب شاب بالرصاص الحي في قرية "أوصرين" الجنوبية، فيما أصيب شاب آخر بشظايا الرصاص الحي في بلدة "بيت فوريك" الواقعة شرق المحافظة. 
 

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