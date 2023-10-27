تعرف مجهودات الأجهزة التنفيذية بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي..

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة خلال يوم العطلة الأسبوعي، واشتملت الأعمال في الفترة الصباحية على رفع تراكمات القمامة من الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمال الحملة الميكانيكية وصيانة المعدات ورفع تراكمات القمامة بمقلب الغار بعدد١٣ نقله الي المدفن الصحي ببلبيس للوقاية من انبعاثات الرائحة الكريهة والتلوث الهوائي والاحتراق الذاتي للقمامة حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق تم تكثيف حملات النظافة في كافه انحاء المدينة للارتقاء بمستوى منظومة النظافة وتم متابعه مستوى النظافة على الطريق العام والتأكد من خلق جو صحى وبيئي نظيف.

وفي مركز بلبيس بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والبلدية تم شن حملة نظافة لرفع وإزالة كل تراكمات القمامة من مختلف الشوارع حفاظا على مظهر جمالي وبيئة نظيفة لكل مواطن.

وفي مركز فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية بفاقوس وقسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة تم وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة وتستمر أعمال رش الحشرات الطائرة والذباب بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وفي سياق متصل واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والتراكمات من الشوارع ومتابعة أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بنطاق المركز.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لإزالة تعديات بحي القوصلة بالمدينة عبارة عن شدة خشبية للدور الأول علوي لمنزل بدون ترخيص على مساحة نصف قيراط، وبقرية الجواشنة التابعة للوحدة المحلية بصافور تمكنت الحملة من فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي على مساحة ( ١٤٠م٢ ) داخل الحيز العمراني وبدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالصوة تم تنفيذ إزالة لسور بالدبش علي مساحة ٧٠ مترا بقرية النخيلى التابعة للوحدة المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز بلبيس بكفر ايوب سليمان تم تنفيذ إزالة لشدة خشبية لسقف الدور الثاني علوى بناحية الخراخشة التابعة للوحدة بكفر أيوب سليمان على مساحة ١٠٠متر، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف بالوحدة المحلية كفر أيوب، وتطبيق القانون على المتعديين.

وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة قواعد بناء بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة ٢٢٠ مترا بمنطقة الأسداوي بالقرين وتم التحفظ على مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الزقازيق والتي أسفرت عن رفع إشغالات بالطريق للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون خارج الحيز بعزبة عرب الإصلاح التابعه للوحدة المحلية بالمُنير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز بلبيس تم التنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون لشن حملة إزالة للإعلانات المخالفة بشوارع قريه البلاشون، وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٦) إعلانات غير مرخصة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدن.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ مترًا بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية تم إزالة 4 حالات تعدٍ عبارة عن سور طوف طين 50 مترًا بناحية أبو سلطان، وسور بطول 10 أمتار بنفس الناحية، وسور 90 مترًا طوليًا بناحية المنحر، وسور 10 أمتار بتل مفتاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبه لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامة حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر أبو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين.