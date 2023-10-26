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الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المصري يستبعد إلياس الجلاصي من مواجهة بيراميدز

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الجهاز الفني لفريق المصري، استبعاد لاعب الوسط التونسي، إلياس الجلاصي من قائمة لقاء بيراميدز المقرر له غدا الجمعة في الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

وجاء استبعاد الجلاصي من المباراة بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الضامة، حيث لم يخض التدريبات مع الفريق منذ يومين، ويقوم بالتأهيل والعلاج فقط.

ومن المتوقع أن يعود إلياس الجلاصي إلى صفوف المصري بداية من مباراة البنك الأهلي.

المصري وبيراميدز

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط ويليه المصري في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بالتساوي مع فيوتشر.

ويبحث المصري بقيادة علي ماهر عن مواصلة انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي.

الجريدة الورقية