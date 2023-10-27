ننشر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الحصاد الأسبوعي لأنشطتها وفعالياتها خلال الأسبوع المنصرم في الفترة من السبت 21 أكتوبر حتى الخميس 26 أكتوبر 2023.

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خالص تعازيه وحزنه العميق بوفاة اللواء محمد أمين نصر، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، حيث وافته المنية بعد صراع مع المرض.

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية السياحة والفنادق

واستكمالا لسلسلة جولات رئيس جامعة حلوان، تفقد الدكتور السيد قنديل كلية السياحة والفنادق، وعقد اجتماعا موسعا بالكلية مؤكدا على أن كلية السياحة من الكليات المهمة التي تؤكد رؤية وهوية الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية تطبيقية فنية ذات تخصصات متفردة، وتؤكد كذلك على رؤية الدولة بوجود تخصصات تخدم المجتمع.

كما قام بإجراء جولة لتفقد أوضاع كليتي الصيدلة والطب، وذلك في إطار سلسلة الجولات التي يجريها رئيس الجامعة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على أخر أعمال التطوير بكلية الصيدلة.

التعاون بين جامعة حلوان ومعهد بحوث المحاصيل السكرية

وبحثت جامعة حلوان سبل التعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية، وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مركز الاستشارات بالجامعة ومعهد المحاصيل السكرية فيما يتعلق بأعمال التصميم الهندسي لمحطات الرفع وأنظمة الري الحديثة والري المطور، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات المشاريع الوطنية.

فوز فريق جامعة حلوان في المسابقة العالمية

فاز فريق ENACTUS" جامعة حلوان بالمركز الأول مكرر في المسابقة العالمية " 1 Race for oceans للعام 2023 عن مشروعه " PLASEA"، كما فاز الفريق في المسابقة المحلية السنوية الخاصة بمنظمة ايناكتس مصر على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمشروع استخدام مخلفات السجائر لصناعة منتجات ضرورية، وقدم الدكتور "قنديل" التهنئة لفريق الجامعة على هذا الفوز الكبير وحثهم على المضي قدمًا في مساهمتهم القيمة في بناء مستقبل أفضل.

تقدم جامعة حلوان في التصنيفات الدولية

وتقدمت جامعة حلوان إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بتصنيف QS World Ranking Arab Region 2024 ، والعاشر على مستوى أفريقيا، كما أحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية.

تكريم أوائل الخريجين في جامعة حلوان

وتأكيد على دعم واهتمام جامعة حلوان بطلابها الوافدين، نظم مكتب الوافدين بكلية الصيدلة يوم لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا،وخلاله تم تقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

كما كرم مكتب الوافدين بالجامعة أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، حيث تم تكريم طاهرة محمد عبد العزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الكلية والتخصص، من مملكة البحرين، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثاني على التخصص، من مملكة البحرين، وقد أبدي الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.

معرض الحرف اليدوية في جامعة حلوان

ونظمت وحدة التضامن الاجتماعي في جامعة حلوان المعرض الثالث للحرف اليدوية للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب، حيث يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

كما نظمت كلية الصيدلة المؤتمر العلمي السنوي، وخلاله تم عرض أنشطة وإنجازات العام الماضي والتي يأتي على رأسها تجديد اعتماد الكلية، وإدراجها في المرتبة 401 في تصنيف شنغهاي الدولي، وإدراج بعض علماء الكلية في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء.

وانطلقت فعاليات اليوم العلمي الثاني لمركز البحوث البينية بجامعة حلوان، وتم إلقاء الضوء على دور الدراسات البينية في تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الابتكار والإبداع، ومناقشة المؤشر العالمي للابتكار من خلال تحسين المدخلات والمخرجات العلمية وكيفية تطوير البحث العلمي من فكرة التخصص الي اندماج التخصصات لحل مشاكل المجتمع.

احتفالية نصر أكتوبر في جامعة حلوان

وايضا نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عام على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تضمنت الاحتفالية تحية العلم ثم جلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية وتم التعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة، ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية شملت مسابقة تصميم ملصق فنى وطابع تذكاري عن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



وحرصا على تطوير مهارات طلاب الجامعة، اعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة اللغة الفرنسية (A2)، حيث أن المركز من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم لغات جديدة وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع، في الحصول على التعليم بجودة عالية في مجال تعليم اللغات الأجنبية والترجمة.

ملتقى الاتحادات الطلابية في جامعة حلوان

ونظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر ۲۰۳۰، وتناول الملتقى، عدد من المحاضرات عن صقل وتطوير المهارات الطلابية، القيادة وميثاق الطالب الجامعي، وتوضيح دور الانشطة الطلابية.

كما نظمت صيدلة حلوان ويبنار دولي عن علاقة المناعة الطبيعية وأمراض الشيخوخة، وتتمثل أهمية هذه اللقاءات العلمية في انها تتيح التفاعل بين الباحثين المصريين ونظرائهم من كل دول العالم لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في المجالات البحثية المختلفة.