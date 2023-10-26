احتفالية جوالة جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر (صور)

احتفلت جامعة حلوان باليوبيل الذهبي لمرور انتصار حرب أكتوبر المجيدة بعد مرور 50 عامًا.

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

تفاصيل احتفالية جامعة حلوان

تضمنت الاحتفالية تحية العلم أمام بوابة المكتبة المركزية في جامعة حلوان ثم جلسة افتتاحية بقاعة المكتبة الموسيقية عن المناسبة وتم خلالها التعريف بقاعات المكتبة المركزية والخدمات المقدمة.

ثم أعقبها ورش عمل بالمكتبة الثقافية في جامعة حلوان شملت مسابقة تصميم ملصق فنى وطابع تذكارى عن الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ثم عرض بقاعة المؤتمرات عن بعض الشخصيات العسكرية المؤثرة فى حرب أكتوبر.

جوالة جامعة حلوان

وفى الختام تم عمل جولة تفقدية لقاعات الكتب المتخصصة بالمكتبة المركزية تمهيدا لعمل مسابقة تصميم دعوة لطلاب الجامعة بزيارة المكتبة.

وأشرف على الفعالية هشام رفعت أمين جامعة حلوان المساعد لشئون التعليم والطلاب، وفريدة محمد أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، الأستاذ طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

جوالة جامعة حلوان

جوالة جامعة حلوان

جوالة جامعة حلوان

جوالة جامعة حلوان

جوالة جامعة حلوان

جوالة جامعة حلوان



