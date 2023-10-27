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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سرعة ضخ المياه ببعض المراكز كإجراء احترازي بسبب بقعة سولار محدودة

ضخ المياه بسبب بقعة
ضخ المياه بسبب بقعة سولار

 


 

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بمتابعة الإجراءات اللازمة لسرعة حل مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب الناجمة عن إيقاف بعض محطات المياه بمراكز: بني سويف، الواسطى وناصر، عن العمل بشكل مؤقت"كإجراء احترازي" أثر رصد بقعة محدودة من السولار بمجرى النيل ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة ولم يكن على متنها سوى طاقم التشغيل فقط.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، عقد السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بحضور ممثلى الجهات والشركات المعنية من حماية النيل وجهاز وإدارة البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأزمات ومباحث التموين، حيث تم استقلال لنش من المسطحات المائية، والتوجه إلى مكان تسرب بقعة سولار بالمجرى المائي، لبحث وتنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل واحتواء المشكلة واتخاذ ما يلزم فنياً وعمل المسح البيئي وتحديد مساحة بقعة السولار لإزالتها والتخلص منها.

 من جانبها أوضحت المهندسة دينا عمر رئيس شركة المياه والصرف الصحي، أنه تم تكليف قطاع المعامل التابعة للشركة بالمراقبة اللحظية لمآخذ محطات المياه وعمل التحاليل اللازمة لعينات المياه، حيث تم تشغيل 6 محطات لمركز الواسطى بكامل طاقتها، فيما يتم تغذية مركز بني سوبف من محطات: الأمريكي، أحمد عرابي، الحلابية، الرياضي، وتم الدفع بسيارات المياه لتغطية احتياجات المواطنين، ويتم تشغيل محطات ناصر على الإبراهيمية بكامل طاقتها، وجار السيطرة على نقطة التسرب، حتى يمكن إعادة تشكيل كامل المحطات.

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FB_IMG_1698410342492
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FB_IMG_1698410339486
الجريدة الورقية