رصف طريق شبين القناطر ضمن مشروعات "حياة كريمة"

فى إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتنفيذًا وبرئاسة المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتذليل المعوقات ودفع الأعمال واستمرار متابعة أعمال الرصف، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية للمواطنين وذلك بطريق القلزم وتم الرصف بطول 150 مترًا تقريبًا إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى وتستمر متابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق لإنهاء أعمال الرصف بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور بشبين القناطر وشركات المرافق جهات تنفيذ البنية الأساسية بالطريق (كهرباء - غاز طبيعي - صرف صحى - مياه- الاتصالات) وإدارة طرق مركز ومدينة شبين القناطر وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق على الطريق واستمرار المتابعة اليومية على أرض الواقع وتذليل العقبات وحل المشاكل أوَّلًا بأول وذلك للانتهاء في المواعيد المقررة، وهذا الطريق سوف يخدم عدد سكان 7680 نسمة.