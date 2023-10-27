عاجل
السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين اشتباكات عنيفة بقطاع غزة.. وحماس: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية عمرو أديب: الفلسطينيون يعيشون الليلة الأصعب . قد لا نجد غزة غدا
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رصف طريق شبين القناطر ضمن مشروعات "حياة كريمة"

صورة
صورة

فى إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتنفيذًا وبرئاسة المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بشأن المتابعة المستمرة لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتذليل المعوقات ودفع الأعمال واستمرار متابعة أعمال الرصف، وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة الطرق وتيسير الحركة المرورية للمواطنين وذلك بطريق القلزم وتم الرصف بطول 150 مترًا تقريبًا إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى وتستمر متابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق لإنهاء أعمال الرصف بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة المرور بشبين القناطر وشركات المرافق جهات تنفيذ البنية الأساسية بالطريق (كهرباء - غاز طبيعي - صرف صحى - مياه- الاتصالات) وإدارة طرق مركز ومدينة شبين القناطر وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق على الطريق واستمرار المتابعة اليومية على أرض الواقع وتذليل العقبات وحل المشاكل أوَّلًا بأول وذلك للانتهاء في المواعيد المقررة، وهذا الطريق سوف يخدم عدد سكان  7680 نسمة. 

الجريدة الورقية