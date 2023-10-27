نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالتعاون الكبير مع الجمعية المصرية لجراحة العظام

أشاد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي بأسيوط، بالتطور الشامل الذي يشهده قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط؛ جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط والذي يقام في مدينة الغردقة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشاد عبد المالك بجهود جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والتي أسفرت عن تربع جامعة الأزهر في مقدمة التصنيفات العالمية.

وثمن عبد المالك ما تقوم به كلية طب بنين الأزهر بأسيوط من خلال الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، مشيدا بجهود الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر الدولي الرابع، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام تلك الجمعية العريقة التي تأسست عام 1948م.

وعبر عبد المالك أنه يفاخر دائمًا بخريجي كلية طب الأزهر المتميزين، والذين درسوا علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنب، مؤكدًا على أن تدريس جامعة الازهر للعلوم الطبية بجانب العلوم العربية والشرعية جعل الجامعة منارة علمية عالمية.

وفي ختام كلمته دعا عبد المالك للمؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بالتوفيق والنجاح وأن يخرج بتوصيات مفيدة.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والأستاذ كمال سليمان، نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني الموافي، رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام رئيس المؤتمر.