شريهان تدعم فلسطين وشعبها بهذا الدعاء.. شاهد

وجهت النجمة شريهان، الدعاء لفلسطين وشعبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت النجمة شريهان، في تدوينة عبر حسابها قائلة : "رحماك بغزة يا الله.. ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾، اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".

وأضافت: "انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك.. فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.