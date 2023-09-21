عبدالله السعيد وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز أمام الزمالك في الدوري
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي بيراميدز تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مباراة الزمالك، التى تجمعالفريقين بعد قليل، في مستهل مشوارهما بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.
تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في الدوري المصري
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي
في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ
في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين
في الهجوم: فيستون ماييلي
ويتقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات بطولة الدوري المصري.