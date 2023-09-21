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الشوط الأول .. بيراميدز يتفوق على الزمالك بتقدم مستحق اليوم الدولي للسلام.. دعوة للعمل من أجل عالم أكثر سلامًا
الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالله السعيد وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي بيراميدز تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مباراة الزمالك، التى تجمعالفريقين بعد قليل، في مستهل مشوارهما بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في الدوري المصري


في حراسة المرمى: أحمد الشناوي 
في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ
في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين 
في الهجوم: فيستون ماييلي

ويتقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الخميس بملعب الدفاع الجوي في افتتاحية مباريات بطولة الدوري المصري.

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