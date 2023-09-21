عبدالله السعيد يمنح بيراميدز التقدم على الزمالك

تقدم فريق بيراميدز على الزمالك بالهدف الأول ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.





جاء الهدف عبر ركلة حرة مباشرة سددها بنجاح اللاعب عبد الله السعيد وبطريقة مهارية ، لتستقر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الأبيض محمد صبحي.

ويخوض بيراميدز أمام الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين

في الهجوم: فيستون ماييلي

بينما يخوض الزمالك اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى : محمد صبحي

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي

في الوسط: محمد عبد الشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبد الرحيم "إيشو".



كان الزمالك قد تعرض لخسارة مفاجأة أما أرتا سولار الجيبوتي السبت الماضي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما تعادل بيراميدز سلبيًا خارج أرضه أمام نظيره الجيش الرواندي.