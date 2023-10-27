استشهاد 34 صحفيًّا وصحفية في الغارات الإسرائيلية على غزة

اُستشهد 34 صحفيًا فلسطينيًا إزاء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفقًا لما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، اليوم الجمعة.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: “إن الصحفيين استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي ومنهم استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم”.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن جرائم الاغتيال التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والصحفيين والإعلاميين بشكل خاص تعكس دموية الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الصحفيين الفلسطينيين، إذْ القتل والاعتقال والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية الفلسطينية ولمنازل الصحفيين بشكل متعمد، بهدف تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال وقتله للشعب الفلسطيني وإبادته وتهجيره.

شددَّ المكتب على «أن عمليات الاغتيال يجب أن تدفعنا لملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتقديمه للمحاكم الدولية كي لا يفلت من العقاب وحمل هذه الجرائم والملفات بحق الصحفيين، والتي ترتقي لجرائم حرب وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن الصحفيين الفلسطينيين محميون بموجب القوانين الدولية كافة».

أكد أن اغتيال الصحفيين لن ينال من عزيمة الصحفيين الفلسطينيين وسيبقى الصوت الفلسطيني عاليًا وستظل التغطية الصحفية مستمرة رغم ما يرتكبه الاحتلال من إبادة جماعية.

ذكر البيان، أن استهداف المدنيين والصحفيين بشكل خاص بات بمثابة صفعة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والمادة (4) من قانون جنيف الذي ينص على حماية المدنيين والصحفيين خصوصًا أثناء تغطيتهم الإعلامية في المناطق المتنازع عليها.

أشار المكتب إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين يعني ضربه بعرض الحائط جميع المواثيق وخصوصًا قرار مجلس الأمن(2222)، الذي ينص على حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

رأي أن إفلات الاحتلال من أي عقاب شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، داعيًّا المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.

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