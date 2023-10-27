انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة”.

قطاع غزة

وذكر التقرير، أن 19 يوما كانت كافية لإرباك تل أبيب، ورغم الفاتورة الضخمة التي يتكبدها أهالي قطاع غزة واستشهاد ما يقارب 6 آلاف، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو في حالة انهيار اقتصادي وخسائر لا يمكن إنكارها.

ووضعت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال تحت المراقبة السلبية بسبب الصراع الحالي وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.

الاحتلال يتكبد خسائر اقتصادية

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة وعبرت إحدى الوكالات الدولية نظرتها المستقبلية لدولة الاحتلال من مستقر إلى سلبية، مشيرةً إلى أن الحرب ستظل مركزة في قطاع غزة لكن هناك مخاطر انتشارها بشكل أوسع مع تأثير اكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.

