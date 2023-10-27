المرجان بـ40 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة بأسواق الجملة

تشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في أسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار البلطي ما بين 51 لـ78 جنيهًا، والكابوريا من 40 لـ 220 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة:

البلطي:- من 51 لـ 78 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ200 جنيه.

قشر بياض:- من 80 لـ 120 جنيهًا.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ100 جنيه.

بياض أملس (خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 75 لـ 105 جنيهات.

مكؤونة خليجي:- من 55 لـ 65 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري- سابيا:- من 200 لـ 320 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 220 جنيهًا.

مرجان:- من 40 لـ 70 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 50 لـ 85 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 80 لـ 390 جنيهًا.

جمبري جامبو:- من 400 لـ 490 جنيهًا.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 300 جنيه.

بوري:- من 65 لـ 110 جنيهات.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 65 لـ 135 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين:- من 65 لـ 85 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.