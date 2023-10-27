الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور
تشهد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، تفاوتًا ملحوظًا بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 5 لـ 10 جنيهات، والبصل من 15 لـ 19 جنيهًا، والزيتون من 40 لـ 50 جنيهًا.
وتنشر الوفد في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.
أسعار الخضراوات اليوم
الطماطم:- من 5 لـ 10 جنيهات.
البطاطس:- من 11.5 لـ 14 جنيهًا.
البصل:- من 15 لـ 19 جنيهًا.
الكوسة:- من 4 لـ 7 جنيهات.
الفاصوليا:- من 5 لـ 10 جنيهًا.
جزر بدون عروش:- من 7 لـ 15 جنيهًا.
الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.
الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.
الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 4.5 جنيها.
الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.
الفلفل الألوان:- من 19 لـ 27 جنيهًا.
الملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيه.
الخيار الصوب:- من 5 لـ 7.5 جنيه.
الخيار البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.
البامية:- من 30 لـ 35 جنيها.
القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.
البطاطا:- من 2.75 لـ 4.75 جنيه.
الثوم:- من 15 لـ 25 جنيهًا.
اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.
الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.
الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.
الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.
البروكلي:- من 13 لـ 15 جنيهًا.