الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

تشهد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، تفاوتًا ملحوظًا بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 5 لـ 10 جنيهات، والبصل من 15 لـ 19 جنيهًا، والزيتون من 40 لـ 50 جنيهًا.

وتنشر الوفد في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 5 لـ 10 جنيهات.

البطاطس:- من 11.5 لـ 14 جنيهًا.

البصل:- من 15 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 4 لـ 7 جنيهات.

الفاصوليا:- من 5 لـ 10 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 4.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 19 لـ 27 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيه.

الخيار الصوب:- من 5 لـ 7.5 جنيه.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.

البامية:- من 30 لـ 35 جنيها.

القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 2.75 لـ 4.75 جنيه.

الثوم:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

البروكلي:- من 13 لـ 15 جنيهًا.