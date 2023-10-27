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الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بسوق العبور

سوق الخضار
سوق الخضار

تشهد أسعار الخضراوات اليوم الجمعة، تفاوتًا ملحوظًا بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار الطماطم من 5 لـ 10 جنيهات، والبصل من 15 لـ 19 جنيهًا، والزيتون من 40 لـ 50 جنيهًا.

وتنشر الوفد في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم 

الطماطم:- من 5 لـ 10 جنيهات.

البطاطس:- من 11.5 لـ 14 جنيهًا.

البصل:- من 15 لـ 19 جنيهًا.

الكوسة:- من 4 لـ 7 جنيهات.

الفاصوليا:- من 5 لـ 10 جنيهًا.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيهًا.

الباذنجان الرومي:- من 2 لـ 3.5 جنيها.

الباذنجان الأبيض:- من 2.5 لـ 4.5 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

الفلفل الألوان:- من 19 لـ 27 جنيهًا.

الملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيه.

الخيار الصوب:- من 5 لـ 7.5 جنيه.

الخيار البلدي:- من 3 لـ 4.5 جنيه.

البامية:- من 30 لـ 35 جنيها.

القلقاس:- من 8 لـ 9 جنيهات.

البطاطا:- من 2.75 لـ 4.75 جنيه.

الثوم:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

الخس الكابوتشي:- من 4 لـ 6 جنيهات.

الزيتون التفاحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

الزيتون العزيزي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

البروكلي:- من 13 لـ 15 جنيهًا.

الجريدة الورقية