الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

اسعار الفاكهة
اسعار الفاكهة

تشهد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، تغيرات طفيفة في سوق العبور، وغيره من أسواق الجملة، وتتراوح أسعار البلح بمختلف أنواعه من 8 لـ 50 جنيهًا، والرمان من 6 لـ 18 جنيهًا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، في سوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة

كيلو البرتقال البلدي:- من 5 لـ 7 جنيهات.

كيلو البرتقال السكري:- من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو البرتقال أبو سرة:- من 6 لـ 9 جنيهات.

كيلو الليمون البلدي: من 5.5 لـ 8 جنيهات.

كيلو العنب المستورد (أصفر، أسود):- 35 جنيهًا.

كيلو عنب رومي أحمر:- من 10 لـ 12 جنيهًا.

كيلو تفاح سوري لبناني: من 18 لـ 28 جنيهًا.

كيلو بلح زغلول:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

كيلو بلح رملي: من 8 لـ 12 جنيهًا.

كيلو بلح سيوي: من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو بلح بارحي:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

كيلو تين برشومي: من 8 لـ 15 جنيهًا.

كيلو كنتالوب: من 10 لـ 12 جنيهًا.

كيلو جوافة:- من 5 لـ 10 جنيهات.

كيلو رمان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

كيلو خوخ مستورد: 40 جنيهًا.

كيلو كمثرى خشابي: من 20 لـ 28 جنيهًا.

كيلو كمثرى ثلاجة:- من 22 لـ 32 جنيهًا.

كيلو كاكا:- من 11 لـ 17 جنيهًا.

أناناس: 50 جنيهًا.

كيلو دوم: 13 جنيهًا.

كيلو حرنكش: 15 جنيهًا.

كيلو كيوي: 30 جنيهًا.

كيلو أفوكادو:- 60 لـ 90 جنيهًا.

كيلو موز مستورد: من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو موز صعيدي: من 7 لـ 11 جنيهًا.

الجريدة الورقية