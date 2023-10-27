تفاصيل وموعد عرض مسرحية بعيد عنك

يستعد مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، لاستقبال العرض المسرحي "بعيد عنك" وذلك غدٍ السبت، تأليف وإخراج محمد عبد الستار، ويقدم العرض خريجى إحدى الدفعات بمركز الإبداع الفني .

أبطال مسرحية بعيد عنك

ويشار إلى ان مسرحية بعيد عنك، بطولة هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، أحمد الشاذلي، وليد عبد الغني، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.

قصة مسرحية بعيد عنك

يذكر ان مسرحية بعيد عنك، مستوحى من "ليلة ساهرة من ليالى الربيع" للكاتب إنريكي بونثيلا، ويقدمه خريجو مركز الإبداع الفني.