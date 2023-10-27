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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا ترد على تشكيك بايدن في شهداء غزة: "الأرقام أثبتت صحتها"

غزة
غزة

ردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على تقارير شككت في دقة حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".

 

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فلسطين تُحذر من استغلال حرب غزة بارتكاب مجازر في الضفة الغربية

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فلسطين ترد بقوة على التشكيك الأمريكي في أعداد الشهداء بقطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.

 ذكر بايدن: "ليست لديّ أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.

إلا أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال: "إن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".

 تابع للصحفيين: "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتبرت هذه الأرقام ذات مصداقية، ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

 الخميس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، من بينهم نحو 3 آلاف طفل من جراء القصف الإسرائيلي.

 قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي في اليوم الأول لهجوم حركة حماس، فيما احتجزت الحركة، حسب الجيش الإسرائيلي، 224 شخصًا رهائن، وأطلقت سراح 4 نساء منهم إلى الآن.

 

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