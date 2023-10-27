التحقيق في وفاة شاب بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة شاب قي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الجيزة.

وكان قد لقى شاب مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في منطقة الطالبية، بمحافظة الجيزة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إشارة من غرفة النجدة بوفاة شخص في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثمان شاب يدعى "عبدالرحمن.ح، 20 عاما.

وبالفحص والتقنين تبين أن المجني عليه لقى حتفه على يد آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهم بانتحال صفة مستشار إعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الجيزة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل أنشأ عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، انتحل فيها صفحة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

وكشفت التحريات عن تواجد المتهم فى كمبوند شهير بمدينة أكتوبر، وكان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بضبط بلال. ع عاطل ويبلغ من العمر 37 سنة داخل كمبوند شهير، وبحوزته مبلغًا ماليًّا 1680 جنيهًا، وبطاقة دفع إلكترونى البنك الأهلى، وذلك لقيامه بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى، ينتحل فيها صفة المستشار الإعلامى لرئاسة الجمهورية.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة وتولت التحقيقات.

وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة حبس متهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة.

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة ضبط زوجين وبحوزتهما عدد 10 طرب حشيش وبيعيهم في منطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لكتابة تفصيل واف عنها بشكل مفصل.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.