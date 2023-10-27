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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزيرة خارجية إسرائيل السابقة: لا نخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة

وزيرة خارجية إسرائيل
وزيرة خارجية إسرائيل السابقة

قال تسيبي ليفني، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما، إن خصوم نتنياهو لا يريدونه في منصبه ولكن ذلك غير مطلوب الآن، مؤكدا أن إسرائيل ستحقق سنحقق بشأن من يتحمل مسؤولية الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر بعد الحرب. 

تهجير الفلسطينيين من غزة

وأضاف وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، في تصريحات عاجلة عبر سكاي نيوز العربية، إسرائيل لا تخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدة على ضرورة يجب أن نجد طريقا للعيش بسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وأكدت أن حل الصراع قائم على "حل الدولتين" ولكن حماس لا تعترف بذلك، معقبة:" إيران لا تريد استقرار المنطقة". 

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