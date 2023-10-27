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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إنتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب داخل غرفة كهرباء بالهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل غرفة كهرباء بعقار خلف مبنى محافظة الجيزة بالهرم، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه اندلاعه والخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بالعقار رقم 13 شارع محمد مرسي من شارع حسب النبي خلف مبني المحافظة بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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