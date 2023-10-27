تفاصيل انقلاب أتوبيس خالٍ من الركاب بشارع أحمد حلمى

قالت محافظة القاهرة، في بيان لها، إنه ورد بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة القاهرة بانقلاب أتوبيس خالٍ من الركاب بشارع أحمد حلمى من أعلى نفق أحمد بدوى بحي شبرا، نتج عنه كسر ماسورة المياه الرئيسية، وإصابة مساعد السائق، وتم نقله إلى مستشفى شبرا، ولم يسفر الحادث عن أى وفيات.

على الفور انتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث للإشراف على عمليات إصلاح ماسورة المياه مع تواجد ١٠ شفاطات بالموقع.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من إصلاح الماسورة والدفع بسيارات مياه نقية للأماكن المتضررة من انقطاع المياه، لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

رافق المحافظ د . حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم . مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استقبل 4 من العاملات بمحافظة القاهرة الحاصلات على لقب سفراء الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد اجتيازهن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، ضمن الدفعة الأولى للبرنامج، الذى نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب .

وثمن محافظ القاهرة جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية على أسس علمية، لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة الذى يعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية للمرأة خلال السنوات التسع الماضية مكنها من أن تقتحم مختلف مجالات العمل، وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية التى تم تكليفها بها.

البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعى تحفيز مهارات القيادة والإدارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءًا من سن 22 عامًا حتى 50 عامًا، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.