عدم وجود شبهة جنائية في وفاة شاب داخل شقته ببولاق

تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان شاب داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب بعد بيان الصفة التشريحية، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتبين من خلال الفحص المبدئي للمتوفي، عدم وجود آثار ظاهرية، ويرجح أن يكون سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب المتوفي كان بمفرده داخل الشقة، وليس هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "م.خ"، 32 عاما، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بإجراء التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.