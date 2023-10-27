مواعيد وأماكن تنفيذ الحملة القومية لــ"تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية"

كشفت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، عن مواعيد وأماكن تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة بــ 10 محافظات هي: [ السويس، البحر الأحمر، الغربية، الأقصر، البحيرة، أسوان، الفيوم ،الشرقية، الدقهلية، أسيـوط ]، وذلك خلال الفترة من ٣١ أكتوبر لــ ٣٠ نوفمبر، داخل مراكز شباب وأندية المحافظات سالفة الذكر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

وتحمل الحملة شعار "شارك ٠٠ الكلمة كلمتك " ، حيث تنفذ اللقاءات علي مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواري، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة.

يُذكر أن الهئية الوطنية للانتخابات، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.