تامر حسني يعلن اعتزاله بشكل مؤقت .. اعرف التفاصيل
أعلن المطرب تامر حسني عن اعتذاره عن جولة غنائية عالمية من 20حفلة في أشهر بلدان العالم و40 حفل زفاف داخل مصر وخارجها ، وذلك تضامن مع أحداث غزة.
كما أوقف تامر حسني،إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعادة” و أيضاً اوقف تحضيرات فيلمه القادم.
وشارك تامر حسني جمهوره ببوست عبر حسابه الرسمي على موقع إكس "تويتر"سابقاً وكتب:" في الوقت ده ناس كتير ايمانها بربنا ممكن يتزعزع او ينهار و يقولوا طب ربنا فين مش هرد بالآيات و الأحاديث عشان في ناس احق مني يتكلموا بلغة الدين بس انا هرد رد بسيط من واقع الدنيا … انت لو دخلت فيلم و جالك تليفون فا استعجلت و مشيت في ربعه الأولاني هل تقدر تحكم على نهاية الفيلم اكيد لأ يعني متحكمش على حاجه لسه مش خلصانه "
وتابع :" طب الدنيا لسه شغاله مخلصتش يعني متعرفش بكرا ربنا شايل ايه متستعجلش و تحكم على الدنيا و انت لسه مشوفتش مرحلة النصر اللي ربنا وعد بيها اصلاً في قرآنه متحكمش دلوقتي حكمك هيكون غلط احنا لسه مكملناش الدنيا للآخر ".
وأضاف :" " يمهل ولا يهمل " و اللي راحوا دول جريوا على الجنه اللي هي الحياه الأساسية حياة الخُلد راحوا دار الحق و مشيوا من دار الباطل يا جماعه الدنيا دي ولا حاجه دي دار باطل فيها الشر و الكره و الحقد و الظلم .. لكن الناس دي راحت لحياه كلها حب و خير و سلام و فرح و لما في الآخره نشوف كل حد كانت حياته صعبه و مليانه معاناه ازاي ربنا كافئه على صبره و تحمله من كل اللي شافه و كرمه بأجمل نعيم الجنه هنقول " ياريتنا كنا احنا " الصبر يا جماعه و الثقه في وعد ربنا … الدنيا دلوقتي و سكان الارض انقسمت ٢ ناس ايمانهم راح و ناس اتمسكوا بعقيدتهم اكتر و دول اول ناس كسبوا معركة الدنيا ….. ثقوا في كاتب الدنيا العظيم انكم لازم هتسقفوا في النهايه من حلاوة نصره و هو بينصر المظلوم بمعجزه من عنده تتحقق في الوقت المناسب اللي يعلمه هو مش إحنا والله والله والله لازم يبقى معندناش شك نهائي في رحمته و فضله اكسبوا المعركه يا جماعه اوعوا ايمانكم بربنا يتهز احنا كلنا اصلاً عايشين في اختبار و لازم ننجح فيه .. ان شاء الله هتشوفوا بعنيكم اكبر رد من ربنا كما وعد في قرآنه الكريم " ثقوا في الله " ان وعد الله حق ".