خسوف القمر الجزئي فى متحف الطفل غدا

اعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أنه وفي اطار السعي نحو نشر الوعي بأهمية علوم الفضاء والثقافة الفلكية ينظم مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل التابع للجمعية " أمسيه علمية فلكية يوم غد السبت 28 أكتوبر 2023 بالتعاون مع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى.

اضاف الدكتور نبيل حلمي، سوف يشهد زوار متحف الطفل خسوف جزئي للقمر يبدأ حوالي الثامنة مساءاً يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر).

ومن الظواهر التي يمكن رصدها أيضاً خلال هذه الليلة إقتران القمر للمرة الثانية خلال شهر أكتوبر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية)، حيث نراهما متجاوران في السماء بإتجاه الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

يشرف على الرصد الفلكي من داخل حديقة متحف الطفل الدكتور محمد الصادق مدير مرصد القطامية الفلكي.

أشار الدكتور نبيل حلمي، إلى أنه سوف تشمل الأمسية العلمية جولات فى مركز العلوم التابع لـمتحف الطفل، حيث ينطلق الزوار فى رحلة خيالية مثيرةً من القاهرة إلي المريخ للبحث عن حياة جديدة والعودة إلي القاهرة مرة آخري لجعلها قلباً أخضراً يحمينا جميعاً ويحمي كوكبنا، من المعروف أن مركز العلوم يحتوي العديد من المعارض التفاعلية والأنشطة العلمية فى مجالات العلوم المختلفة.

خلال الأمسية يمكن أيضاً للزوار دخول القبة السماوية المتنقلة، والتي تعتبر تجربة ترفيهية تعليمية مختلفة تنقل المشاهد إلى زمان ومكان مختلفين من خلال شاشة عرض كبيرة على شكل نصف كره تغطي المشاهد بالكامل.