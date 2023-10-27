أمريكا تضرب مستودعات أسلحة بطائرات إف-16 في سوريا

قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ ضربات باستخدام طائرات إف-16، استهدفت مستودعات أسلحة في سوريا، حسبما أفادت “سكاي نيوز العربية” في نبأ عاجل.

القوات الأمريكية في سوريا:

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

وأضاف البنتاجون، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بضرب منشأتين في سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مدعومة من طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد الأمريكيين وستدافع عن مصالحها.