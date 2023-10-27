درجة الحرارة فى الفيوم 32 درجة مئوية وهدوء فى الحركة المرورية

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا، ودرجة الحرارة تسجل 32 درجة مئوية، وتعاود الارتفاع بمقدار درجة واحدة يومي السبت والأحد، وتسجل 33 درجة مئوية، وتنخفض يوم الإثنين إلى 32 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 31 درجة مئوية، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 19 و22 درجة، وسطعت الشمس منذ صباح اليوم.

على جانب آخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة الإجازة الاسبوعية هدوءًا فى أغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى بسيط اليوم بسبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من امام البنك الاهلى حتى كلية طب اسنان بسبب اعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحروالتى لازالت مستمرة من عدة أسابيع.

هدوء الحركة المرورية فى المسلة:

يشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم هدوءًا، اليوم الجمعة، وهو يوم الإجازة، وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصد ر هدوءًا فى الحركة المرورية .

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون" دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

كما اشتكى المواطنين من الزحام ليلا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح .

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريًا لمدينة الفيوم، وأن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.