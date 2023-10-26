جامعة الزقازيق تحقق قفزة في تصنيف "التايمز البريطاني" لعام 2024

أظهر تصنيف التايمز البريطانى للتخصصات العلمية لعام 2024، تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً فى تصنيف التايمز البريطاني، للتخصصات العلمية THE Subject، حيث جاءت في المركز 501 -600 في معظم التخصصات من إجمالي 1904 جامعة عالمية و28 جامعة مصرية، تم إدراجها في التصنيف.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشاد أيضا بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيرا إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لإستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر "رؤية مصر 2030 ".

ولفت الدرندلي إلى أن هذه القفزة الهائلة لجامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية تمثل إنجازاً ً كبيراً يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي حققتها الجامعة في السنوات الأخيرة نتيجة للاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث العلمي وللنشر العلمي الدولي، كمحور أساسي من محاور التصنيفات الدولية للجامعات، التي تشهد بدورها منافسة كبيرة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أنه تقدم لتصنيف التايمز للتخصصات العلمية هذا العام أكثر من 1904 جامعة على مستوى العالم، حيث جاءت الجامعة ضمن فئة أفضل 501 جامعة على مستوى العالم في العلوم الطبيعية Physical Sciences، وفي الهندسة Engineering.

وفي علوم الحاسب Computer sciences، وفي علوم الحياةLife Sciences، وفئة أفضل 601 جامعة على مستوى العالم في العلوم الاجتماعية Social Sciences والتي تظهر فيها الجامعة لاول مرة، وفئة أفضل 801 جامعة على مستوى العالم في التخصصات الطبية Clinical & Health Sciences)، حيث يعكس هذا التقدم مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية محلياً ودولياً.

وذكرت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى، أن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية يقوم على عدة محاور رئيسة منها عدد الأبحاث المنشورة دولياً في هذه التخصصات (Number of research papers published in reputed journals)، تمثل 30% من درجة التصنيف، وحجم الاستشهادات المأخوذة عن هذه الأبحاث (Citations) وتمثل 30%، ومحور جودة العملية التعليمية و التدريسية (Teaching) وتمثل 30%، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى مثل التعاون الدولي (International Collaboration)، والطلاب الوافدين (International Students) ومردود مشروعات الجامعة من البحوث التطبيقة (Industry Income) وتمثل بدورها 10% من درجة التصنيف.