شروط الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية وطريقة التسجيل

يتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد 2023، للعاطلين عن العمل.

وفي السعودية، يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين والأفراد أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والبرنامج يهدف في المقام الأول إلى إيداع الدعم الشهري في جميع حسابات المستفيدين البنكية، ليكون من أبرز البرامج، حيث يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد والأسر المستحقة.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور:

يجب أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية.

غير قادر على العمل.

عدم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

عدم تجاوز عمر المستفيد عن 18 عامًا.

ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للحصول على الدعم.

أن يلتزم بجميع الضوابط والمعايير التي تفرضها الوزارة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط مباشرة على أيقونة “تسجيل جديد”.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الخاصة به.

ملء جميع المعلومات اللازمة.

إرفاق المستندات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على زر “تقديم الطلب” ليتم مراجعته من قبل فريق العمل.